الرئيس إلهام علييف يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز (محدث)

باكو، 6 مارس، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 6 مارس المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلار.

أفادت أذرتاج ان رئيس الجمهورية تذكر بامتنان لقاءه مع شارل ميشل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في اطار مؤتمر ميونخ للامن، معلنا مرة أخرى اخلاص بلاده لأجندة بروكسل للسلام.

أشيد كلار باللقاء المثمر بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في ميونخ، مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي بدوره سيواصل اسهامه في عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

أجري في اللقاء تبادل الآراء حول عملية المفاوضات حول معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا.