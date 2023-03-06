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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: توسع جدول أعمال العلاقات الأذربيجانية الهنغارية

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف: توسع جدول أعمال العلاقات الأذربيجانية الهنغارية

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف خلال محادثة جرت في استقباله وزير التنمية الاقتصادية الهنغاري مارتون ناجي إن جدول أعمال العلاقات توسع مفيدا أن جميع المجالات بدأت تشهد نتائج طيبة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة تذكر بامتنان زيارته الأخيرة لهنغاريا مفيدا أن الزيارة المذكورة عادت بنتائج جيدة واكد على أهمية زيارة مارتن ناجي البلد من حيث تنمية العلاقات الثنائية.

    وقال إلهام علييف إن زيارة ناجي تمهد فرصة سانحة من اجل تحديد جوانب تعاون مستقبلية على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

    وابلغ الرئيس الأذربيجاني أن جدول أعمال العلاقات تتوسع مفيدا أن جميع المجالات بدأت تشهد نتائج طيبة.

     

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