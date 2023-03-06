وزير التنمية الاقتصادية: هنغاريا تؤيد بسلامة أراضي أذربيجان ولا تجد بديلا للسلام

باكو، 6 مارس، أذرتاج

قال مارتون ناجي وزير التنمية الاقتصادية الهنغاري في استقباله من قبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إن هنغاريا تؤيد بسلامة أراضي أذربيجان ولا تجد بديلا للسلام والمفاوضات.

وأعرب الوزير ناجي عن الشكر على الاجتماع ناقلا تعازيه إلى رئيس الدولة في استشهاد عدد من أفراد جيش أذربيجان الأمس.

واكد وزير التنمية الاقتصادية الهنغاري على دعم بلاده دوما سلامة أراضي أذربيجان مشددا على أن السلام والمفاوضات لا بديل لهما. وقال الضيف إن زيارة الرئيس إلهام علييف هنغاريا نفذت في المستوى العالي ولها أهمية كبيرة من حيث تنمية العلاقات الثنائية.