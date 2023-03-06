أذربيجان: 9 حالات إصابة بكورونا في 6 مارس

باكو، 6 مارس، (اذرتاج)

سجلت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و3 حالات تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 6 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و730 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و386 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و129 مريض منهم ويستمر علاج 215 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 614 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و532 ألف و959 فحص طبي.