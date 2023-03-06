  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 6 مارس

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٤]
    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 6 مارس

    باكو، 6 مارس، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 6 مارس، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٣]
    أذربيجان: 9 حالات إصابة بكورونا في 6 مارس
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٠]
    أذربيجان: 39 حالة إصابة بكورونا في 4 مارس
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٣]
    أذربيجان: تطعيم 174 جرعة من لقاح كورونا في 5 مارس
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:١٤]
    أذربيجان: تطعيم 229 جرعة من لقاح كورونا في 4 مارس