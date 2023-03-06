وزيرا خارجية أذربيجان وقطر يبحثان آفاق التعاون

باكو، 6 فبراير (أذرتاج)

التقى نائب رئيس وزراء دولة قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بوزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 6 مارس على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين أعربا عن ارتياحهما لتطوير العلاقات السياسية الثنائية بين أذربيجان وقطر، وناقشا آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والمالية والصناعية والسياحية والثقافية والطاقة والنقل والتعليم وغيرها.

من جانبه ، قدم الوزير بايراموف معلومات مفصلة عن آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، واعمال إعادة البناء والاعمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، ومشاريع النقل وطرق المواصلات الجارية في المنطقة بمبادرة ومشاركة أذربيجان. اشير الى وجود فرص التعاون في هذا المجال. الى جانب ذلك، نوقشت إمكانيات التعاون في إطار منطقة آلات الاقتصادية الحرة.

قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ان بلاده حريصة على التعاون الشامل مع أذربيجان.

اجري تبادل الآراء حول المسائل الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.