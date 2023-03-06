بحث مسائل التعاون الاذربيجاني الأمريكي في المنصات المتعددة الجوانب

باكو، 6 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في شئون المنظمات الدولية ميشل سيسون في 6 مارس.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول الوضع الحالي في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مسائل التعاون في المنصات المتعددة الجوانب.

قال الوزير بايراموف ان أذربيجان تلعب دورا نشطا في العديد من المنظمات الدولية وتتولى حاليا رئاسة حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاقتصادي وتتقدم بمبادرات كثيرة. احيط الجانب الأمريكي علما باجتماع قمة حركة عدم الانحياز المنعقد في باكو في 2 مارس ومخرجاته.

من جانبه، قدم جيهون بايراموف معلومات موسعة عن المساعدات الأذربيجانية المقدمة للبلدان الاقل نموا وبرامج المنح التعليمية المخصصة لها.

تحدث الوزير عن الوضع الإقليمي الناشئ في فترة ما بعد النزاع، وخطوات أذربيجان في بناء السلام واعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال ومخاطر الألغام. لفت الى ان أرمينيا لا تتخلى عن استفزازاتها وتواصل تهديداتها بدفن الألغام على خلاف التزاماتها، رغم مساعي أذربيجان الى بناء السلام.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.