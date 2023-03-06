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    سياسة


    الاجتماع الثامن لرؤساء لجان العلاقات الخارجية في البرلمانات الأذربيجانية والتركية والجورجية

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎١]
    الاجتماع الثامن لرؤساء لجان العلاقات الخارجية في البرلمانات الأذربيجانية والتركية والجورجية

    تبليسي، 6 مارس، (أذرتاج)

    انعقد في تبليسي يوم 6 مارس الاجتماع الثامن لرؤساء لجان العلاقات الخارجية في برلمانات أذربيجان وجورجيا وتركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه شارك في اللقاء رئيس لجنة العلاقات الدولية والبرلمانية في المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان صمد سيدوف ورئيس لجنة مجلس الامة الأعلى التركي عاكف جغاتاي كيليتش ورئيس لجنة البرلمان الجورجي نيكولوز سامخرادزه.

    تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول آفاق تنمية العلاقات والتعاون الإقليمي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين برلمانات الدول الثلاث.

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