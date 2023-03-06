الاجتماع الـ9 للجان العلاقات الخارجية في البرلمانات الأذربيجانية والتركية والجورجية

تبليسي، 6 مارس، (أذرتاج)

سيعقد في تركيا الاجتماع التاسع للجان العلاقات الخارجية في البرلمانات الأذربيجانية والجورجية والتركية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات قالها رئيس لجنة مجلس الامة الأعلى التركي عاكف جغاتاي كيليتش.

وفقا لكلماته، تم اتخاذ هذا القرار في الاجتماع الثامن للجان العلاقات الخارجية في تبليسي.

من المقرر أن يجتمع الرؤساء البرلمانيون لجميع البلدان الثلاثة في أنقرة.