  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان مخلصة لأجندة بروكسل للسلام

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٣]
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان مخلصة لأجندة بروكسل للسلام

    باكو ، 6 مارس ، أذرتاج

    أذربيجان مخلصة لأجندة بروكسل للسلام.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلار.

    وذكر رئيس الدولة بارتياح لقاءه مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن وأكد أن بلاده مخلصة لأجندة بروكسل للسلام.

    .

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
    جيهون بايراموف: أذربيجان أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٥‎]
    وزير الخارجية يلتقي مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٧]
    15 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين - خانكندي بدون مانع
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:١٨]
    الرئيس: النساء الأذربيجانيات اضطلعت بمسئولياتها في اللحظات المصيرية من ماضينا