الرئيس إلهام علييف: أذربيجان مخلصة لأجندة بروكسل للسلام

باكو ، 6 مارس ، أذرتاج

أذربيجان مخلصة لأجندة بروكسل للسلام.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلار.

وذكر رئيس الدولة بارتياح لقاءه مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن وأكد أن بلاده مخلصة لأجندة بروكسل للسلام.

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