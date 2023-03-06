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    الرئيس: النساء الأذربيجانيات اضطلعت بمسئولياتها في اللحظات المصيرية من ماضينا

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:١٨]
    الرئيس: النساء الأذربيجانيات اضطلعت بمسئولياتها في اللحظات المصيرية من ماضينا

    باكو، 6 مارس، (أذرتاج)

    اعتبرت أمتنا المرأة تجسيدا للنبالة والعلو في جميع فترات تاريخها المتوغل في القدم وأبدت دائما احترامها العميق لها.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في تهنئة النساء الأذربيجانية بمناسبة 8 مارس - اليوم العالمي للمرأة.

    اكد رئيس الدولة أن الأذربيجانيات اضطلعت دائما بمسئولياتها في اللحظات المصيرية من ماضينا، مشيرا إلى أنهن تلعبون دورا هاما في الحفاظ على قيمنا الوطنية والأخلاقية ككل، والتي هي مساهمتنا في كنز الثقافة الإنسانية.

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