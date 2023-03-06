"أذبرومو" تعقد لقاءات مع شركات وهيئات عديدة تشيكية

باكو، 6 مارس (أذرتاج)

أجرى وفد الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمار (أذبرومو) لقاءات ومناقشات في براغ مع عدد من الشركات العاملة في الزراعة والتعليب، كذلك مؤسسات "CzechTrade", "CzechTourism" و"CzechInvest".

أفادت أذرتاج نقلا عن أذبرومو ان الوفد الأذربيجاني أجرى لقاءات مع العديد من الهيئات والشركات في التشيك نوقشت فيها مسائل توسيع العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمارات المتبادلة والسياحة، كذلك المسائل المتعلقة بالشراكة وتبادل المعلومات والتجارب.