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    وفد وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية يتفقد معهد الامن الغذائي

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٦]

    باكو، 6 مارس (أذرتاج)

    تفقد الوفد الفني من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية معهد الامن الغذائي في أذربيجان.

    تعرف الوفد السعودي على نشاط المعهد وتطوير النظام المختبري في مجال الامن الغذائي في أذربيجان.

    بعد اللقاء، قام الوفد بجولة تفقدية الى نقطة قبول عينات لدى المعهد، ومختبر الأبحاث الجماعية والمختبر البيطري المركزي ومختبر ريفيرينس الوطني، شاهدوا عملية الفحوصات في المختبرات واطلعوا على الأجهزة والمعدات فيها وأساليب الفحص المختبري، فضلا عن عمل المختبر المتنقل للأغذية والمختبر الميداني المتنقل.

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    وفد وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية يتفقد معهد الامن الغذائي وفد وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية يتفقد معهد الامن الغذائي وفد وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية يتفقد معهد الامن الغذائي