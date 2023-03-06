وزير الخارجية يلتقي مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب

باكو، 6 مارس (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف في 6 مارس مع مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ديما الخطيب في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان اللقاء شهد بحث دور المساعدات في مجالات التكنولوجيا والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وغيرها من المجالات، كذلك فرص التعاون في تقديم مساعدات في هذا المجال.

تحدث الوزير عن المساعدات التي قدمتها أذربيجان الى البلدان الأقل نموا. ولفت الى تنفيذ برامج المنح الدراسية الأذربيجانية للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما تحدث الوزير عن الوضع الإقليمي الناشئ في فترة ما بعد النزاع، وخطوات أذربيجان في بناء السلام واعمال إعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال ومخاطر الألغام وعن استفزازات ارمينية وعراقيلها لعملية السلام.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.