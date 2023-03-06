جيهون بايراموف: أذربيجان أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

باكو، 6 مارس (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف في إطار زيارته الى دولة قطر في 6 مارس مع رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف تحدث في اللقاء عن علاقات التعاون الوثيق بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ومشاركة بلاده في المشاريع المنفذة في المجال الإنساني والمساعدات الأذربيجانية المقدمة الى البلدان الأقل نموا وبرامجها المخصصة لمساعدة حوالي 130 بلد.

أكد الوزير ان أذربيجان أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى تنفيذ اجندة التنمية الأممية المستدامة وسير العمل على تطوير الاقتصاد المتنوع والمبني على التكنولوجيا والعلم.

كذلك تناول الوزير في حديثه اعمال إعادة الاعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال، والمساعي الأذربيجانية في مضي اجندة السلام قدما. كما لفت انتباه الجانب المقابل الى الاستفزازات التي ارتكبتها أرمينيا.

من جانبها، السيدة تحدثت رباب فاطمة عن الاعمال المنفذة من قبل الهيئة التي ترأسها في مجال معالجة المشاكل التي تواجهها تلك البلدان.

أعربت رباب فاطمة عن ثقتها ان تعزز المشاريع العملاقة المنفذة بمبادرة ودعم أذربيجان إمكانيات النقل للبلدان غير الساحلية في المنطقة وأن تساهم بشكل جذري في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة مشيرة الى أهمية برامج المساعدة المقدمة من قبل أذربيجان.

كذلك أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.