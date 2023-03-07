رئيس تركيا : ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 46 ألفا و104

باكو، 7 مارس (أذرتاج)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير/ شباط الماضي، إلى 46 ألفا و104.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، في العاصمة أنقرة عقب اجتماع للحكومة، حسبما أفادت الأناضول.

وأشار أردوغان إلى أن الزلزال المزدوج في قهرمان مرعش "تسبب في أكبر خسائر في الأرواح، والدمار، والألم في تاريخ الجمهورية التركية".

وأضاف : "نسأل الله الرحمة لأرواح مواطنينا الذين فقدوا حياتهم و البالغ عددهم 46 ألفا و104 في الزلزال، ونقدم التعازي لذويهم ونتمنى لهم الصبر السلوان".

وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا ماديا ضخما طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.