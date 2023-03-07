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    اقتصاد


    الشركة الروسية للطيران تبدأ الرحلات من كراسنويارسك الى باكو

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٥‎١]
    الشركة الروسية للطيران تبدأ الرحلات من كراسنويارسك الى باكو

    موسكو، 7 مارس، (اذرتاج)

    ستبدأ شركة "IrAero" الروسية للطيران رحلات في اتجاه كراسنويارسك – باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للشركة ان الرحلات الجوية ستبدأ من 2 أبريل، ستسير بطائرات "SuperJet 100" في كل يوم الأحد في الأسبوع.

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