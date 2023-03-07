الشركة الروسية للطيران تبدأ الرحلات من كراسنويارسك الى باكو
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٥١]
موسكو، 7 مارس، (اذرتاج)
ستبدأ شركة "IrAero" الروسية للطيران رحلات في اتجاه كراسنويارسك – باكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للشركة ان الرحلات الجوية ستبدأ من 2 أبريل، ستسير بطائرات "SuperJet 100" في كل يوم الأحد في الأسبوع.
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