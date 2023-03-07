الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير البلغاري الجديد

باكو، 7 مارس، (اذرتاج) تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير رسلان ستويانوف سفير مفوض وفوق العادة لبلغاريا في 7 مارس.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده