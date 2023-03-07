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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير البلغاري الجديد

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٠٥‎]

    باكو، 7 مارس، (اذرتاج)

    تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير رسلان ستويانوف سفير مفوض وفوق العادة لبلغاريا في 7 مارس.

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