الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني: الأولوية هي إعادة بناء الطرق البرية والمواصلات في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 7 مارس (أذرتاج)

من الصعب جدا تنفيذ الاعمال الأخرى دون انشاء الطرق البرية والمواصلات. لذا تعطي الأولوية في المرحلة الأولى لإعادة بناء الطرق البرية والمواصلات في الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها إيمين حسينوف الممثل الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان في الأراضي المحررة من الاحتلال، الموجودة في منطقة قره باغ الاقتصادية (باستثناء محافظة شوشا).

يخطط استكمال اعمال تصميم الطرق البرية فضولي – هادروت، وبردعه – اغدام، وشوكوربايلي – جبرائل – هادروت حتى نهاية العام الحالي.

قد أحرزت اعمال كبيرة في الطريق البري بين احمد بايلي – شوشا، وسكة الحديد هوراديز – اغبند. قد استكمل 73 بالمائة من اعمال تصميم الطريق البري بينما بلغ نسبة استكمال اعمال تصميم سكة الحديد 33 في المائة.

أضاف حسينوف ان 86 اسرة قد أعيدت الى بيوتهم في قرية أغالي بمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال.