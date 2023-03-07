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    الرئيس: خلقت المشاريع المشتركة فرصة لبلغاريا لتصبحها بلدا لترانزيت الغاز الأذربيجاني

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٦]
    الرئيس: خلقت المشاريع المشتركة فرصة لبلغاريا لتصبحها بلدا لترانزيت الغاز الأذربيجاني

    باكو، 7 مارس، )أذرتاج(

    أحد المواضيع الرئيسية للتعاون الحالي بين أذربيجان وبلغاريا متعلق بقطاع الطاقة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أثناء تلقيه أوراق اعتماد السفير الجديد المفوض وفوق العادة لبلغاريا رسلان ستويانوف لدى أذربيجان.

    وتطرق الرئيس الأذربيجاني إلى أهمية مشروع ممر الغاز الجنوبي، معربا عن أمله في أن يكون بلدانا شريكين وثيقين لسنوات عديدة قادمة فيما يتعلق بأمن الطاقة.

    كما أشار رئيس الدولة إلى أن تنفيذ المشاريع المشتركة خلق فرصة لبلغاريا لتصبحها دولة لترانزيت الغاز الأذربيجاني.

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