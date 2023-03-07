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    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وبلغاريا شريكان وثيقان واستراتيجيان

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وبلغاريا شريكان وثيقان واستراتيجيان

    باكو، 7 مارس، )أذرتاج(

    أذربيجان وبلغاريا شريكان وثيقان واستراتيجيان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أثناء تلقيه أوراق اعتماد السفير الجديد المفوض وفوق العادة لبلغاريا رسلان ستويانوف لدى أذربيجان.

    وأعرب رئيس الدولة عن ثقته في أن علاقاتنا الثنائية ستستمر في التطور، متطرقا إلى أهمية الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، مؤكدا أنه خلال هذه الزيارات التي تظهر مستوى العلاقات الودية بين البلدين، تم اتخاذ قرارات بشأن العديد من القضايا المهمة على جدول الأعمال الثنائي.

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