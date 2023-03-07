  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]

    باكو، 7 مارس، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 7 مارس رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية خوسيه راموس هورتا.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٦]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل المبعوث الخاص لحكومة الصين لشؤون أوروبا
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٠٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير البلغاري الجديد
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٤]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز (محدث)
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٢]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير التنمية الاقتصادية المجري – تحديث
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية