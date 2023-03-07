الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
باكو، 7 مارس، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 7 مارس رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية خوسيه راموس هورتا.
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