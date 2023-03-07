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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٧]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    باكو، 7 مارس، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت على مدار اليوم مع 165 حالة حريق و4 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الطوارئ 6 أشخاص وبينهم قاصر.

    وتسمم شخص من الدخان جراء الحريق.

    تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

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