كازاخستان توضع حجر الأساس لمدرسة الفنون في مدينة فضولي المحررة من الاحتلال

باكو، 7 مارس (أذرتاج)

أقيم حفل إرساء حجر الأساس لمركز كورمان غازي لتنمية مواهب الأطفال، في مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني. ينشأ المركز بتمويل من جمهورية كازاخستان.

أفادت أذرتاج ان حفل وضع حجر الأساس حضره إيمين حسينوف الممثل الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان في الأراضي المحررة من الاحتلال، الموجودة في منطقة قره باغ الاقتصادية (باستثناء محافظة شوشا) والسفير الكازاخستاني سيرجان عبد كريموف والشركة المنفذة للمشروع رئيس مجلس مدراء قابضة Bİ-Group آيدين رحيمبايف وغيرهم من المسئولين.

أفادت أذرتاج ان مدرسة الفنون تنشأ في ارض مساحتها الاجمالية 1.5 هكتار. المبنى سيتكون من طابقين وبسعة استيعابية 600 تلميذ للدراسة بالتناوب. ستنظم فيها فصول تدريس فن عزف المقام ونسج السجاجيد والنحت والرسم.