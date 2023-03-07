أذربيجان: 53 حالة إصابة بكورونا في 7 مارس

باكو، 7 مارس، (اذرتاج)

سجلت 53 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و32 حالة تعافي دون تسجيل 6 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 7 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و783 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و418 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و135 مريض منهم ويستمر علاج 230 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1664 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و534 ألف و623 فحص طبي.