أذربيجان: تطعيم 211 جرعة من لقاح كورونا في 7 مارس

باكو، 7 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 211 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 94 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و37 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 60 شخصا الجرعة الثالثة و20 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و950 الف و435 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و649 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و297 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و766 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و723 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.