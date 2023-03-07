اتحاد كرة القدم الأذربيجاني ينظم بطولة للأندية الرديفة من الموسم القادم

باكو، 7 مارس، أذرتاج

قال الأمين العام لرابطة أذربيجان لاتحادات كرة القدم سرخان حاجييف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في 7 مارس إن الرابطة تنظم بطولة الأندية الرديفة لأندية دوري الممتاز من الموسم القادم.

وأوضح حاجييف أن الأندية الرديفة لأندية دوري الممتاز تشارك في الوقت الحاضر في بطولة دوري الدرجة الأولى مبلغا أن الرابطة تخطط تفريق ذلك.

وأعلن حاجييف كذلك أن مسابقة دوري الدرجة الأولى سوف تشارك فيها 10 أندية مضيفا أن الدولة ستخصص دعما ماليا لأندية دوري الدرجة الأولى كما هو الحال في أندية دوري الممتاز.