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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل المبعوث الخاص لحكومة الصين لشؤون أوروبا

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 7 مارس، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان في 7 مارس المبعوث الخاص لحكومة الصين لشؤون أوروبا فو هونغبو.

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