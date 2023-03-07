  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    جرحى جراء اصطدام حافلة نادي كرة قدم مع شاحنة

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]

    باكو، 7 مارس، أذرتاج

    اصطدمت حافلة كانت تقل لاعبين لكرة القدم "منكجوير" بشاحنة كبيرة على الطريق الواصل بين موغانلي واسماعيلي في الجزء الـ11 كم ظهر 7 مارس اليوم في أراضي قرية سانقالان بمحافظة أقصو.

    وادى الحادث إلى سقوط جرحى بين الركاب والسائقين.

    يذكر أن نادي منكجوير كان على طريقه إلى محافظة شاماخي لخوض مباراة ضمن الجولة الـ20 بدوري الدرجة الأولى مع شاماخي الرديف وأجلت المباراة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٥‎]
    كازاخستان توضع حجر الأساس لمدرسة الفنون في مدينة فضولي المحررة من الاحتلال
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية سيطاش لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
    صحفيون أجانب يتعرفون إلى الوحشية الارمينية في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
    صحفيون أجانب يزورون محافظة فضولي المحررة من الاحتلال
    جرحى جراء اصطدام حافلة نادي كرة قدم مع شاحنة جرحى جراء اصطدام حافلة نادي كرة قدم مع شاحنة جرحى جراء اصطدام حافلة نادي كرة قدم مع شاحنة