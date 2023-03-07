جرحى جراء اصطدام حافلة نادي كرة قدم مع شاحنة

باكو، 7 مارس، أذرتاج

اصطدمت حافلة كانت تقل لاعبين لكرة القدم "منكجوير" بشاحنة كبيرة على الطريق الواصل بين موغانلي واسماعيلي في الجزء الـ11 كم ظهر 7 مارس اليوم في أراضي قرية سانقالان بمحافظة أقصو.

وادى الحادث إلى سقوط جرحى بين الركاب والسائقين.

يذكر أن نادي منكجوير كان على طريقه إلى محافظة شاماخي لخوض مباراة ضمن الجولة الـ20 بدوري الدرجة الأولى مع شاماخي الرديف وأجلت المباراة.