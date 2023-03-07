اتحاد كرة القدم الأذربيجاني: صاحب المركز الأخير في ترتيب دوري الممتاز سيغادر الموسم الجاري
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٦]
باكو، 7 مارس، أذرتاج
قال الأمين العام لرابطة أذربيجان لاتحادات كرة القدم سرخان حاجييف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في 7 مارس إن النادي الذي سوف يحتل المركز الأخير بدوري الممتاز نهاية الموسم الجاري سوف يغادر الدوري إلى دوري الدرجة الأولى وسوف يبدله ناد من دوري الدرجة الأولى.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
٢٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:١٥]
٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٣]
٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٥]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤٥]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤٢]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٤٨]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٣]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥٩]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٥١]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٣٢]
٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٢]
٠٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٤]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٤]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٣]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٢]
٠٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٠٢]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٧]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك