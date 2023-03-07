اتحاد كرة القدم الأذربيجاني: صاحب المركز الأخير في ترتيب دوري الممتاز سيغادر الموسم الجاري

باكو، 7 مارس، أذرتاج

قال الأمين العام لرابطة أذربيجان لاتحادات كرة القدم سرخان حاجييف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في 7 مارس إن النادي الذي سوف يحتل المركز الأخير بدوري الممتاز نهاية الموسم الجاري سوف يغادر الدوري إلى دوري الدرجة الأولى وسوف يبدله ناد من دوري الدرجة الأولى.