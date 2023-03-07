وزارة الدفاع: نقل الشحن العسكري بمرافقة قوات حفظ السلام الروسية عبر طريق غير طريق لاتشين مرفوض

باكو، 7 مارس، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان انه بعد وقوع حادث على طريق خانكندي وخلف علي وطورش صو في 5 مارس سُجل عبر وسائل المراقبة الفنية التابعة لوحدات جيش أذربيجان استخدام القوات المسلحة الأرمينية والوحدات المسلحة الأرمينية غير القانونية هذا الطريق لنقل الشحنات الحربية للمرة التالية وبمرافقة قوات حفظ السلام الروسية.

وجاء في بيان الوزارة أن حركة وسائل النقل العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأرمينية والوحدات المسلحة الأرمينية غير القانونية ضُمنت تحت مرافقة قوات حفظ السلام الروسية طول يوم 7 مارس وعلى الرغم من تفنيد أرمينيا ومراءاتها فإن وسائل المراقبة الفنية أثبتت مرة أخرى أن الطريق المذكور مستخدم لنقل الشحن العسكري.

إن تنفيذ النقل الشحن العسكري بمرافقة قوات حفظ السلام الروسية حالة مرفوضة نهائيا كونه انتهاك صارخ لبنود البيان الثلاثي ويجب وقفه على الفور.

وقالت الوزارة فيه وإن نبين مرة أخرى أن نقل أرمينيا الأسلحة والمعدات القتالية والذخائر والعتاد الحربي والألغام وغيرها من المستلزمات العسكرية والحربية إلى الوحدات المسلحة الأرمينية غير القانونية المتواجدة في منطقة قراباغ الاقتصادية الأذربيجانية وكذلك نقل أفراد مجندين إلى مواقع قتالية عبر هذا الطريق وتناوب العساكر فيها ليس سوى انتهاك صارخ لسيادة أذربيجان وبنود البيان الثلاثي واستمرار سياسة العدوان الحربي ضد أذربيجان وفي حال عدم وضع الحد على الفور ونهائيا لمثل هذه الأعمال والتصرفات ستضطر أذربيجان إلى اتخاذ تدابير ضرورية بغية الحيلولة دون تصرفات أرمينيا والعناصر الحربية الأرمينية غير القانونية على أراضي أذربيجان ذات السيادة.

وان الأحداث الواقعة تصدق مرة أخرى على ضرورة إنشاء نظام مراقبة وتفتيش أذربيجاني على طريق لاتشين ولا بد من ذلك.