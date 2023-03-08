لقاء بحضور محدود بين رئيسي أذربيجان ولاتفيا

باكو، 8 مارس (أذرتاج) بعد حفل استقبال رسمي، التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف مع رئيس لاتفيا إجيليس لفيتس، في حضور محدود في 8 مارس.

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