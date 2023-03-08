  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء بحضور محدود بين رئيسي أذربيجان ولاتفيا

    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 8 مارس (أذرتاج)

    بعد حفل استقبال رسمي، التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف مع رئيس لاتفيا إجيليس لفيتس، في حضور محدود في 8 مارس.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٩]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الممثل السامي لتحالف الحضارات
    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٦]
    رئيسا أذربيجان ولاتفيا يدليان بتصريحين صحفيين
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٣]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل المبعوث الخاص لحكومة الصين لشؤون أوروبا – تحديث
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية
    لقاء بحضور محدود بين رئيسي أذربيجان ولاتفيا لقاء بحضور محدود بين رئيسي أذربيجان ولاتفيا