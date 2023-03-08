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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان ولاتفيا يدليان بتصريحين صحفيين

    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 8 مارس (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية لاتفيا إجيليس لفيتس بتصريحين صحفيين في 8 مارس.

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