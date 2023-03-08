الأمير تركي الفيصل يزور فضولي المحررة من الاحتلال

باكو، 8 مارس (أذرتاج) وصل الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في زيارة الى محافظة فضولي في 8 مارس. أفادت أذرتاج ان الضيف الرفيع المستوى تفقد اعمال الخراب والدمار التي خلفتها قوات الاحتلال الارمينية في فضولي.

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