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    إسماعيل سراج الدين: منتدى باكو سيناقش المسائل المهمة، والمتعلقة بفترة ما بعد الجائحة

    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٨]
    إسماعيل سراج الدين: منتدى باكو سيناقش المسائل المهمة، والمتعلقة بفترة ما بعد الجائحة

    باكو، 8 مارس (أذرتاج)

    سنناقش المسائل المهمة جدا في جلسات نقاش منتدى باكو العالمي العاشر، وسنجري تبادل الآراء حول فترة ما بعد الجائحة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس المشارك في مركز نظامي كنجوي الدولي إسماعيل سراج الدين في مؤتمر صحفي عقد اليوم في باكو بمناسبة انعقاد منتدى باكو العالمي العاشر.

    أوضح سراج الدين ان التغير المناخي احد الموضوعات الملحة في يومنا هذا. نريد تناول هذا الموضوع أيضا في المنتدى. في الوقت ذاته، ستناقش الموضوعات الشيقة الأخرى أيضا.

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