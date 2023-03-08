 قافلة من مركبات قوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع

باكو، 8 مارس، أذرتاج

يستمر في يومه الـ87 اعتصام نشطاء البيئة المنظمة بدعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية على طريق لاتشين وخانكندي بطلب السماح بإجراء عملية الرصد والمراقبة والتفتيش على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وبوقف الاستغلال الغير قانوني لثروات أذربيجان الطبيعية.

مرت 16 مركبة منها شاحنات تموين وسيارات لقوات حفظ السلام الروسية حتى الآن في 8 مارس من خلال مكان الاعتصام عبر طريق لاتشين بدون مانع.

ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.