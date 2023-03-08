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    رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي برئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٨]
    رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي برئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

    باكو، 8 مارس، أذرتاج

    التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي اسدوف اليوم في 8 مارس برئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية خوسيه راموس هورتا الذي يزور البلد حاليا.

    قال مجلس الوزراء في بيان إن الطرفين اكدا في اللقاء على اهمية منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في عاصمة أذربيجان.

    وعبر الجانبان عن الأمل في تأثير أول زيارة يقوم بها رئيس تيمور الشرقية لأذربيجان ايجابيا على تنمية العلاقات بين البلدين.

    وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول المسائل المطروحة على بساط البحث في اللقاء المنعقد بين رئيسي أذربيجان وتيمور الشرقية وكذلك حول آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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