الرئيس إلهام علييف يلتقي الممثل السامي لتحالف الحضارات

باكو، 8 مارس (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس في 8 مارس.

أفادت أذرتاج ان ميغيل أنخيل موراتينوس نقل الى الرئيس إلهام علييف تحيات الأمين العام للأمم المتحدة آنتونيو غوتريش.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات فيما حمله تحياته اليه أيضا.

أشاد ميغيل أنخيل موراتينوس بالتعاون الناجح بين أذربيجان وتحالف الحضارات لمنظمة الأمم المتحدة مؤكدا استمرار تنفيذ اتصالات في المجالات المختلفة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة. وابدى شكره للرئيس علييف على دعمه الدائم لنشاط تحالف الحضارات.

اعرب الضيف عن امتنانه للمشاركة في منتدى باكو العالمي الذي ينظمه مركز نظامي كنجوي الدولي مشيدا بدوره ومكانته العالية على الصعيد الدولي.

قال ميغيل أنخيل موراتينوس ان اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19، المنعقد بباكو تكلل بنجاح.

تحدث موراتينوس عن مبادرة One Humanity التي اطلقها تحالف الحضارات لمنظمة الأمم المتحدة مشيرا الى تخطيط تنظيم برامج حفلات موسيقية في المدن المختلفة في العالم في هذا الاطار معلنا عن استعداده للتعاون مع أذربيجان.

قال الرئيس إلهام علييف ان بين أذربيجان وتحالف الحضارات تعاونا وثيقا، مؤكدا ان بلاده ستواصل دعم نشاط التحالف.

أوضح الرئيس ان قمة حركة عدم الانحياز في باكو كانت مثمرة جدا مشيرا الى ان أذربيجان تنهي رئاستها للقمة في حلول هذا العام، موضحا ان بلاده خلفت تراثا جيدا خلال فترة رئاستها للقمة.

أضاف الرئيس علييف ان منتدى حوار الحضارات التقليدي الذي كانت أذربيجان تستضيفها، سيستأنف عمله من العام القادم بعد انقطاع دام بسبب جائحة كوفيد 19.

اشير في اللقاء الى اسهام أذربيجان عالميا في عملية الحوار بين الحضارات والثقافات على أساس تراثها وتجربتها الغنية.