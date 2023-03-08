رئيس أذربيجان: نأمل ان ترد أرمينيا ردا إيجابيا على تعليقاتنا حول اقتراح اتفاقية سلام

باكو، 8 مارس (أذرتاج)

قدمت للرئيس اللاتفي معلومات عن الوضع في جنوب القوقاز، لاسيما تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان. نأمل ان ترد أرمينيا ردا إيجابيا على تعليقاتنا بشأن اقتراح اتفاقية سلام.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع رئيس لاتفيا ايجليس ليفيتس في 8 مارس.

أضاف الرئيس: "قدمنا اقتراحنا المبني على قواعد ومبادئ القانون الدولي في وقت سابق. ثم استلمنا تعليقات أرمينيا عليه، بعد ذلك ارسلنا شروحنا بشأن تعليقاتهم اليهم. وهذا رهن المناقشة."