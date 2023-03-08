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    سياسة


    رئيس صربيا السابق: من المستحيل استقرار الطاقة في أوروبا بدون أذربيجان

    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    رئيس صربيا السابق: من المستحيل استقرار الطاقة في أوروبا بدون أذربيجان

    باكو، 8 مارس، أذرتاج

    قال رئيس صربيا السابق بوريس تاديتش في مؤتمر صحفي منعقد بشأن منتدى باكو العالمي العاشر في 8 مارس إن أذربيجان تلعب العام الحالي دورًا واجبا للغاية في الساحة العالمية ولا سيما من حيث أمن الطاقة وجيوسياسيا.

    وذكر تاديتش أن أذربيجان تطورت بسرعة خلال السنوات الماضية وتجاوزت عددا من الصعوبات وحققت الاعمال الضخمة خاصة لعبت العام الجاري دورا واجبا للغاية في امن طاقة اوروبا ومن المستحيل احلال استقرار الطاقة في اوروبا بدون أذربيجان.

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