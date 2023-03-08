زلزال بقوة 2ر4 درجات يضرب بلاسوار في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
باكو، 8 مارس، أذرتاج
ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات محافظة بلاسوار في أذربيجان ظهر اليوم 8 مارس.
وقالت محطة رصد الزلازل في محافظة جليل اباد جنوب البلاد إن الهزات الارضية مسجلة في اراضي محافظة بلاسوار على بعد 20 كم عن المحطة شمالا بقوة 2ر4 درجات في العمق البالغ 37 كم حيث شعر بها بقوة 4 درجات في المركز ونحو 3 درجات في المحافظات المجاورة.
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