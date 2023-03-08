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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: سنبدأ تصدير الطاقة الخضراء الى أوروبا قريبا

    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
    الرئيس الأذربيجاني: سنبدأ تصدير الطاقة الخضراء الى أوروبا قريبا

    باكو، 8 مارس (أذرتاج)

    تتحول أذربيجان الى شريك أهم للاتحاد الأوروبي في إمدادات الطاقة. اعتبرتنا المفوضية الأوروبية دائما شريكا موثوقا به.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي أدلى به بعد لقائه مع رئيس لاتفيا اجيليس لفيتس في 8 مارس.

    قال الرئيس علييف: "نصدر اليوم النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات البترول. نأمل في بدء تصدير الطاقة الخضراء قريبا."

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