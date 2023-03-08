باكو، 8 مارس، أذرتاج

نظم حفل عرض جوائز الأعمال الأذربيجانية لعام 2022م الوطنية لنتائج العام الماضي لدى قصر بوتا بالاس في 7 مارس.

وحضر الحفل ممثلون عن السلك الدبلوماسي بما فيهم سفراء مولدوفا وبلجيكا ورومانيا وممثلون عن المؤسسات العامة والخاصة وعن مختلف مجالات الاقتصاد ووسائل الإعلام.

والحاصلون على الجوائز ممثلون عن القطاع غير النفطي من الاقتصاد بين الطب والانشاء واللوجستية وتربية الدواجن وغيرها.

بعد الفصل الافتتاحي جرى عرض تقديم الجوائز.

وبين الحاصلين عليها سفير جورجيا في باكو زوراب باتارادزي لمساهماته في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ومن المؤسسات التي حصلت على الجوائز وكالة انباء أذربيجان الحكومية أذرتاج الحاصلة على جائزة وكالة العام للأنباء.

وبعد فصل تقديم الجوائز جرى فصل فني موسيقي.