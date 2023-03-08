الأمير تركي الفيصل يزور مدينة شوشا

باكو، 8 مارس (أذرتاج)

قام رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل بن بزيارة مدينة شوشا في 8 مارس.

أفادت أذرتاج ان الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود تفقد المعالم التاريخية الثقافية في شوشا. أحاط آيدين كريموف الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا الضيف علما بالوحشيات المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الأرمينية في هذه المدينة القديمة. كما تفقد الضيف مسجدي سعاتلي ويوخاري جوهر اغا.

قدمت معلومات عن الدمار الذي ألحق بهذه المعالم الدينية في سنوات الاحتلال، كذلك اعمال إعادة الاعمار الجارية فيها.

ثم تفقد الأمير تركي الفيصل التماثيل المدمرة للشخصيات الأذربيجانية المعروفة ناتاوان وبلبل وعزير حاجيبايلي في شوشا. قيل ان الأرمن هربوا هذه التماثيل الى أرمينيا لإذابتها وبيعها. والجانب الاذربيجاني عاد هذه التماثيل من أرمينيا الى أذربيجان ووضعها في حديقة متحف الفنون بباكو. بعد تحرير شوشا تم إعادة هذه التماثيل الى مكانها السابق فيها.

ثم وصل الضيف الى مضمار "جيدير" في شوشا. قيل ان هذا المكان شهد منذ القدم مسابقات الخيول وألعاب "جوقان" واحتفاليات نيروز وغيرها من الاحتفاليات الشعبية.

وانتهت الجولة بزيارة قلعة شوشا.