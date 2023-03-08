غدا.. تنطلق منافسات الكأس العالمية للجمباز الفني في باكو

باكو، 8 مارس (أذرتاج)

تنطلق غدا في ملعب الجمباز الوطني بباكو منافسات الكأس العالمية للجمباز الفني، التي ستنتهي في 12 مارس.

أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للجمباز ان المنافسات ستشهد حضور رقم قياسي من اللاعبين أي 173 لاعب من 48 بلدا. ستشارك في المسابقات من أذربيجان سميرة قهرمانوفا ونازنين تيموروفا ونيكيتا سيمونوف وايوان تيخونوف.

ستستمر المنافسات لمدة 4 أيام وسيتم تكريم اللاعبين الحاصلين على اعلى نقاط بكأس AGF Trophy.

تباع التذاكر في موقع iticket.az وأكشاك موجودة في المدينة. تباع التذاكر لمنافسات التصفيات بقيمة 7 مانات وللنهائي بقيمة 12 مانات.