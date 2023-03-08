رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل المبعوث الخاص لحكومة الصين لشؤون أوروبا

باكو، 8 مارس، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 8 مارس اليوم المبعوث الخاص لحكومة الصين لشؤون أوروبا فو هونغبو الذي يزور البلد.

قال مجلس الوزراء في بيان إن الطرفين اكدا في اللقاء على اهمية منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في عاصمة أذربيجان من حيث مناقشة القضايا المحلة المدرجة في جدول الاعمال الدولي.

واشير الى أن العلاقات بين البلدين تطورت في المستوى العالي بفضل جهود رئيسي أذربيجان إلهام علييف والصين سي جينبين.

واستلفت الى أن العلاقات الأذربيجانية الصينية تحمل طابع الشراكة الاستراتيجية اليوم. وعبر عن الامتنان من تعاون البلدين الناجح في عدد كبير من المجالات مع مناقشة آفاق العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة وترويج الاستثمار والطاقة والنقل واللوجيستية والانسانية وعدد كبير من المجالات الاخرى.

وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول القضايا المطروحة على بساط البحث خلال لقاء جرى بين الرئيس إلهام علييف والمبعوث الخاص لحكومة الصين لشؤون اوروبا فو هونغبو.

واكد الجانبان خلال المحادثة على وجود امكانات واسعة للتعاون في اطار مشاريع الشرق الغرب والممر الاوسط و"خط واحد طريق واحد" ايضا.

وقدمت في اللقاء معلومات حول اعمال اعادة البناء والإعمار واسعة النطاق المنفذة على اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني.