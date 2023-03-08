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    سياسة


    لاتفيا تستعد لاستئناف رحلات جوية مباشرة بين ريغا وباكو

    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٤٣]
    لاتفيا تستعد لاستئناف رحلات جوية مباشرة بين ريغا وباكو

    باكو، 8 مارس (أذرتاج)

    قال رئيس لاتفيا اجيليس لفيتس في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن شركة الطيران الوطنية اللاتفية airBaltic تخطط في استئناف الرحلات المباشرة بين ريغا وباكو في مايو من هذا العام.

    واشار الى ان ذلك سيسهل سفر السائحين بين البلدين.

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