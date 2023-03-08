الرئيس إلهام علييف يستقبل الرئيسين المشاركين وأعضاء مجلس أمناء مركز نظامي كنجوي الدولي

باكو، 8 مارس (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الرئيسين المشاركين في مركز نظامي كنجوي الدولي فايرا فيكي فريبيرغا وإسماعيل سراج الدين، وقادة دول وحكومات سابقون وأعضاء مجلس أمناء المركز.

أعرب الرئيسان المشاركان في مركز نظامي كنجوي الدولي وقادة الدول والحكومات السابقون وأعضاء مجلس أمناء المركز عن امتنانهم لرئيس أذربيجان على دعمه المستمر لأنشطة المركز. وقال أعضاء الوفد إنه خلال السنوات العشر الماضية توسعت صفوف المركز وتطور ليصبح مؤسسة موثوقة على المستوى الدولي. وأعربوا عن ثقتهم في أن منتدى باكو العالمي العاشر الذي ينظمه المركز سيكون ناجحًا وأشاروا إلى أنه ستتم مناقشة قضايا مهمة على جدول الأعمال الدولي في إطار هذا المنتدى.

قال الرئيس الأذربيجاني إنه سيستمر في دعم مركز نظامي كنجوي الدولي، وأكد أهمية توسيع نفوذ وتأثير هذ المركز على المستوى الدولي، وتحويله إلى منصة مهمة، ووصف التوسع في صفوف المركز على حساب ممثلين من مناطق جديدة بانه عامل إيجابي.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن منتدى باكو العالمي العاشر مكرس لموضوع الساعة، مضيفًا أنه سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بتعددية الأطراف والمشاكل الإقليمية والعالمية.

تحدثت فايرا فيكي فريبيرغا عن مشاركتها في المؤتمر المكرس لذكرى الشاعر والمفكر الأذربيجاني العظيم نظامي كنجوي في مدينة كنجة القديمة قبل 10 سنوات، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء مركز نظامي كنجوي الدولي وعقد منتدى باكو العالمي طُرحت في هذا الحدث.

وقال الضيوف إن هذا العام يصادف في الذكرى المئوية للزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف، مشيرين إلى أن مؤتمرًا مخصصًا لأنشطة القائد العظيم حيدر علييف سيعقد على هامش المنتدى.

كما تبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

سلط رئيس الدولة الضوء على قضايا السلام والأمن في جنوب القوقاز، وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وعملية المفاوضات حول معاهدة سلام، والدور الذي تلعبه أذربيجان في أمن الطاقة في أوروبا، واستراتيجية التنمية لأذربيجان حتى 2030، زيادة قدرات النقل واللوجستيات، والتحول الرقمي، وكذلك مفاهيم تطوير وتصدير موارد الطاقة. كما رد الرئيس إلهام علييف على أسئلة الضيوف.