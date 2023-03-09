باكو، 9 مارس (أذرتاج)

انطلقت في باكو عاصمة أذربيجان اعمال النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي، برعاية رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وبتنظيم مركز نظامي كنجوي الدولي، وبحضور حوالي 360 ممثل من 61 بلدا من بينهم رؤساء 4 دول ورئيسي الوزراء ورؤساء 6 برلمانات والوزراء ورؤساء 5 هيئات أممية و25 رئيسا سابقا للدول و21 رئيسا سابقا للوزراء ونواب وزراء خارجية 23 بلدا.

أفادت أذرتاج ان المنتدى، الذي ستستمر اعماله حتى 11 مارس، يقام تحت عنوان "العالم اليوم: تحديات وآمال".

يحضر الرئيس الاذربيجاني حفل الافتتاح.

في البداية التقطت صورة جماعية تذكارية.

ثم اعلن الرئيس المشارك في مركز نظامي كنجوي الدولي إسماعيل سراج الدين افتتاح المنتدى ودعا رئيس أذربيجان لإلقاء كلمة في الحفل.

سيستعرض المشاركون في هذا المنتدى العوامل التي تقلق النظام العالمي الجديد ومسائل الامن وآفاق تحقيق السلام وبناء الاستدامة في العالم المنقسم وتأثيره على السلام العالمي، وسيناقشون سبل الاستجابة للتحديات القادمة وسيتناولون النزاعات في العالم والتهديدات الكبيرة والامن البيئي والامن الغذائي والامن النووي وسيتبادلون الآراء حول الاعمال المزمع تنفيذها في فترة ما بعد الجائحة. كما ستتركز المناقشات على التدابير الواجب تنفيذها لمكافحة الهجرة الناتجة عن الفقر العالمي وانعدام المساواة والازمة البيئية والنزاعات. سيقدم المشاركون آراءهم عن مستقبل أوروبا وسيبحثون دواعي التطرف والشعبوية وسيحددون سبل فعالة لمكافحتها.

يجب الذكر ان منتدى باكو العالمي تحول الى منصة دولية مستقلة تبحث من خلال المناقشات الموسعة عن سبل حل المشاكل التي تقلق المجتمع الدولي. شهدت النسخ السابقة من منتدى باكو العالمي، المنعقدة منذ عام 2013، مناقشة الحوار بين الأديان والحضارات وتطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات في بؤر النزاع والصراعات الاثنية وغيرها والقضايا العالمية الأخرى الى جانب إيجاد سبل حلها.

كما أن الفعاليات الدولية المقامة في أذربيجان، الى جانب منتديات باكو العالمية فرصة سانحة للضيوف الأجانب في تطوير الحوار مع أذربيجان وإقامة علاقات تعاون جديدة. وموضوع المنتدى في هذا العام مكرس للموضوعات المهمة حيث انه سيناقش التحديات والآفاق – النظام العالمي الجديد والتغير المناخي والتحول الطاقوي العادل والمتساوي والامن المناخي والغذائي والنووي، وبناء النظام الصحي العالمي وتبليغ السلامة الصحية والفقر العالمي وانعدام المساواة و عمليات الهجرة، ودور ممرات النقل والطاقة الجديدة وسبل البحث عن السلام والاستقرار والتنمية في الانحاء المختلفة في العالم، وغيرها من الموضوعات المهمة.

وقال ميغيل انخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات لمنظمة الأمم المتحدة ان نشاط مركز نظامي كنجوي الدولي يخدم ترويج الحوار وبناء جسور التفاهم بين الامم والثقافات. ووصف الرئيس اللاتفي ايجيلس لفيتس منتدى باكو العالمي بالمنصة المهمة لتقاسم سبل تسوية المشاكل المهمة التي تقلق العالم.

أنشئ مركز نظامي كنجوي الدولي بمرسوم أصدره رئيس أذربيجان إلهام علييف في الاجتماع الخاص المنعقد في مدينة كنجه موطن المفكر الاذربيجاني الكبير نظامي كنجوي في 30 سبتمبر عام 2012 في اطار احتفاليات يوبيله الـ870 . أصبح المركز حاليا مؤسسة عالمية مهمة تبحث عن سبل حل القضايا العالمية وتحيط المجتمع الدولي علما بهذا.