رئيس أذربيجان: حكمة الشعب الاذربيجاني وعبقريته تستمد من حكمة نظامي كنجوي وعبقريته

باكو، 9 مارس (أذرتاج)

يبدي مركز نظامي كنجوي الدولي احتراما كبيرا للشاعر الاذربيجاني العبقري نظامي كنجوي.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في موضوع "العالم اليوم: تحديات وآمال" في 9 مارس بمدينة باكو.

قال الرئيس ان نظامي كنجوي ولد وترعرع ودفن في مدينة كنجه، مشيرا الى ان الشعب الاذربيجاني يستمد حكمته وعبقريته من حكمته وعبقريته.